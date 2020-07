Coronafall in Velden: Hunderte mögliche Kontakte werden informiert

Nachdem der KURIER aufgedeckt hat, dass eine Vorarlbergerin nach ihrer Rückkehr vom Urlaub in Velden am Wörthersee positiv auf Covid-19 getestet worden war, weiten die Behörden nun das Contacttracing in dem Fall aus. Das sei abgeschlossen, hatte es dabei noch am Donnerstag von Seiten der Behörden geheißen. Es handle sich um einen "geschlossenen Kreis".

Und das obwohl sich die Vorarlbergerin, wie ebenfalls berichtet, nicht nur im Strandbad von Velden, sondern dort auch in Lokalen aufgehalten hat.