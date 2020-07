Reich und schön kehrt zurück: Jet Setchen am Wörthersee

100Jahre So lange werden am Wörthersee schon Filme gedreht.

400 Filme hat Karl Spiehs mit seiner Gesellschaft Lisa-Film produziert. Ein großer Teil davon waren „Wörthersee-Filme“. Etwa „Ein Schloß am Wörthersee“ mit Roy Black und nach dessen Tod mit Uschi Glas in der Hauptrolle.

500Tausend Übernachtungen gibt es pro Jahr alleine in Velden. Die Ankünfte in der Region um den See sind seit Jahren kontinuierlich angestiegen.

28,9 Grad Das war der Rekordwert der Wassertemperatur des Sees. Sie wurde am 27. Juni 2019 gemessen.

85,2 Meter So tief ist der See an seiner tiefsten Stelle. Die mittlere Tiefe beträgt 41,9 Meter.

80 Prozent des Seeufers ist verbaut. Öffentlich zugänglich sind kaum zehn Prozent der Uferflächen. Ein Rekord in Österreich