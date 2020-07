Velden: Zehn Anzeigen am ersten Tag der Maskenpflicht

Am frühen Freitagabend schlendern einige schon mit Masken in der Hand an der Promenade des östlichen Wörthersee-Ufers. Manche haben sie gar schon über den Mund gezogen. Auch Giancarlo aus dem italienischen Ravenna. „Mir hat man heute pantomimisch an der Rezeption erklärt, dass es ab 21 Uhr eine Maskenpflicht gebe. Ich laufe schon seit dem Frühstück so herum, mich stört es nicht,“ so der Italiener.

Die Gemeinde Velden hat, um Missverständnissen vorzubeugen, vier Infostationen samt Maskenausgabe aufgebaut. „Die größte Unsicherheit der Menschen ist, wo man jetzt Maske tragen muss und wo nicht“, erklärt Martina, die bei einem Stand Masken verteilt. Auch eine ältere Dame neben dem Stand stört das Tragen nicht. „Ich finde es schade, dass es nicht eigenverantwortlich funktioniert.“

Achtung Kontrolle

Punkt 21 Uhr wird kontrolliert. Damit ist der größte Teil der Nachtschwärmer auch einverstanden.

„Man muss nur in andere Länder wie Israel schauen und sieht, wie die zweite Welle zuschlagen kann“, sagt eine Frau. Doch nicht jeder findet die Kontrollen angebracht. Zwischen einem älteren Herren und den Ordnungshütern gibt es hörbar Unverständnis, regt sich Unmut. „Habt’s ihr nicht Besseres zu tun?“, fragt er die Ordnungshüter, bevor er sich widerwillig die Maske überzieht – nur, um sie zehn Meter weiter wieder abzulegen.

Eine Mutter, die samt Kind am Spielplatz schaukelt, weigert sich vehement. „Lächerlich! Warum gilt das im Strandbad nicht?“ Die Polizei belässt es bei einer Verwarnung. Das war am Freitag jedoch nicht nicht immer so: Zehn Anzeigen, fünf Organstrafen. „Je später es wurde, desto mehr mussten wir eingreifen“, resümierte Bezirkshauptmann Bernd Riepan.