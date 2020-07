Schule im Herbst: Grüne haben "Plan B"; Kärnten: 35 Volksschüler in Quarantäne

Die italienische Regierung will den im Februar verhängten Notstand bis zum Ende dieses Jahres verlängern. An sich sollte der Notstand am 31. Juli enden. "Der Erhalt des Notstands dient, um die epidemische Lage besser unter Kontrolle zu halten", erklärte Premier Giuseppe Conte.

Die Regierung in Rom will indes weitere Lockerungen der Anti-Covid-Vorsichtsmaßnahmen beschließen. So sollen wieder Magazine in den Friseursalons aufgestellt werden. In Cafes oder Seniorenklubs wird man wieder Karten spielen können. Restaurants dürfen Gästen wieder Speisekarten aus Papier vorlegen.