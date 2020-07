Nach Tourismus-Hotspots: Klagenfurt führt Maskenpflicht auf Märkten ein

In Velden gilt seit heute, Freitag, von 21 bis 2 Uhr eine Maskenpflicht. Ebenso in Pörtschach, in Krumpendorf und am Klopeiner See. In Lokalen und Gastgärten muss dort allerdings kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Pflicht ist die Maske hingegen ab Samstag auf Märkten in Klagenfurt. Das bestätigte ein Sprecher von Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) am Freitag auf APA-Anfrage. Betroffen sind die Freiflächen beim Benediktinermarkt und beim Waidmannsdorfer sowie beim Viktringer Wochenmarkt, außerdem die Flohmärkte am Metro- und am Obi-Parkplatz während der Marktzeiten.