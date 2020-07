Kaiser zu Corona-Ampel: "Die Alternative wäre noch falscher"

Grün: Alles in Ordnung.

Gelb: Bitte aufpassen.

Orange: Vorsicht, Gefahr.

Rot: ?

Ein Ampelsystem soll nun helfen, die Corona-Situation in Österreich zu überblicken, in den betroffenen Bezirken soll dann einheitlich vorgegangen werden - je nachdem, welche Farbe die Ampel zeigt. Noch ist aber unklar, was passiert, wenn die Ampel auf Rot steht. Wird dann ein ganzer Bezirk gesperrt?

Auf eine Antwort wartet auch der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) nach der gestrigen Videokonferenz der Landeshauptleute mit ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz.

Leitlinien bis nächste Woche

Dass man damit Experten betraut und das System auf einzelne Bezirke anwendbar wird, findet er prinzipiell gut. Noch sind aber einige Fragen offen, sagt er am Freitag im Ö1-Morgenjournal.

Kommende Woche sollen die Länder einen Leitlinien-Katalog mit 17 Punkten erhalten, er wird derzeit noch von einer Expertenkommission konzipiert.

Fest steht derzeit nur: Anders als in Deutschland, wo es das Ampelsystem bereits gibt, werden in Österreich nicht nur die blanken Infektionszahlen einfließen, sondern auch andere Faktoren: Etwa der Anteil an Infizierten an der gesamten Bezirksbevölkerung sowie die Kapazitäten in den Spitälern.