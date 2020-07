US-Experte Fauci über Coronavirus: "Schlimmster Alptraum"

"Das müssen wir besser machen"

Die USA hätten es nach der ersten Zuspitzung der Pandemie im März nie geschafft, weniger als 20.000 Neuinfektionen pro Tag zu erreichen. Trotzdem hätten südliche Bundesstaaten ihre Beschränkungen schnell gelockert, erklärte Fauci. "Das müssen wir besser machen."

Am Dienstag und am Mittwoch vermeldeten die USA rund 60.000 Neuinfektionen pro Tag, vor allem in den Bundesstaaten Florida, Texas, Kalifornien und Arizona.