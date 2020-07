Wegen Corona: Urlauber verbrachte 100 Tage am Flughafen

Es hätte ein aufregender Urlaub in Südostasien werden sollen, doch anstatt unter Palmen lag Roman T. in überfüllten Flughafenhallen. Anstatt Vogelgezwitscher musste er den Lautsprecheranlagen lauschen. Und das für 100 Tage.

Der Este wollte nach einem kurzen Thailand-Aufenthalt die Philippinen besuchen, doch just als er am 20. März einreisen wollte, machte ihm das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung. Roman T. war zwar in Manila gelandet, jedoch gab es weder eine Möglichkeit, das Land zu betreten, noch, zurückzufliegen.

Stattdessen wurde er von philippinischen Beamten verhört. „Bei der unsensiblen Befragung fühlte ich mich wie ein Flüchtling, der auf die Philippinen kommt und um Almosen bittet“, schrieb Roman T. in einem Facebook-Post.