Schule im Herbst: Grüne haben "Plan B"

An den Schulen sollen Lernstationen (ruhiger Arbeitsplatz mit Computer, Büchern, Arbeitsunterlagen etc.) eingerichtet werden, die bei eingeschränktem Unterricht immer zur Verfügung stehen, bei Bedarf sollen auch fixe Coaching- und Lernstunden mit Kindern vereinbart werden. Bei Betreuungsbedarf oder als sicherer sozialer Ort soll die Schule den Kindern jederzeit offenstehen. "Kein Abwimmeln der Eltern, kein Einholen von Bestätigungen für 'Unabkömmlichkeit am Arbeitsplatz', kein Ruhigstellen der Kinder, kein Gerede von 'Notfall'."

Unterricht und Betreuung soll außerdem so viel wie möglich im Freien stattfinden, um Infektionen zu vermeiden. Außerdem sollen in jeder Klasse unter Einbeziehung der Eltern Kleingruppen von jeweils vier Kindern gebildet werden, die bei einer Einschränkung des Schulbetriebs als "Kommunikationszelle", Lernverbund, soziale Bezugsgruppe und - indem auf genügend "kompetente Erwachsene" in jeder Gruppe geachtet wird - Betreuungsverbund dienen können.