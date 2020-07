Notenprotest: Schule schickt Zeugnisse an Minister Faßmann

Dort wurde es den Eltern schließlich überlassen, die Schulnachricht anzunehmen. Oder sie mit einem Begleitschreiben nach Wien an Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) zu schicken. Der wird nun auch zum Ende des Corona-Schuljahres Post aus Vorarlberg bekommen.

Im Auftrag vieler Eltern würden die Lehrer der VS Lustenau-Kirchdorf die Ganzjahreszeugnisse am Freitag wieder zurück nach Wien schicken, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung des Vereins „Gemeinsam Zukunft Lernen". Obfrau Simone Flatz gibt sich kämpferisch.

"Totschweigen lassen wir nicht zu"

„Wir wollen einfach sichtbar machen, dass wir noch da sind. Aussitzen und totschweigen lassen wir nicht zu, wir werden weiterhin für die Rücknahme dieses absurden Ziffernnotenzwangs und für die Möglichkeit der alternativen Leistungsbeurteilung kämpfen“, sagt sie. Dafür habe der Verein 12.030 Petitionsunterschriften gesammelt.