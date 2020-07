Luftballons tragen Botschaften gegen Zwang zu Ziffernnoten

99 – oder vielleicht waren’s auch mehr – gelbe bzw. bunte Luftballons flogen am Mittwoch und Donnerstag (1. und 2. Juli 2020) in Wien und Salzburg in den Himmel. Viele der Ballons trugen auf Zettelchen Botschaften von Kindern aber auch Pädagog_innen und Eltern, die sich für freudvolles Lernen und gegen die Wiedereinführung zum Zwang von Ziffernnoten aussprachen. Zusätzlich werden die Briefe auch per Post an politische Entscheidungsträger*innen geschickt.

In Wien fand die Aktion beim Ausweichquartier des Parlaments (Heldenplatz) und Umgebung und in Salzburg auf dem Mozartplatz statt.