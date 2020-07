Einreise: Verunsicherung bei rumänischen Pflegekräften

"Wir erleben immer mehr Einschleppungen aus dem Ausland“, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Mittwoch. "Deswegen der dringende Appell, nicht in diese Länder zu reisen", so Kurz.

In dieselbe Kerbe schlug Außenminister Alexander Schallenberg - auch er rät von Reisen in die von Corona wieder stärker betroffenen Regionen auf dem Westbalkan – gemeint sind die Nicht-EU-Staaten Bosnien, Serbien, Kosovo, Albanien, Montenegro und Nordmazedonien - ab.