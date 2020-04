24-Stunden-Betreuung steht vor dem Kollaps

Gibt es nach Ostern keine Lösung für eine Art Pflegekorridor mit der Slowakei, Rumänien und Bulgarien, droht mit Monatsende der häusliche Pflege-Notstand. Viele 24-Stunden-Betreuerinnen (90 Prozent Frauen) sind statt der üblichen zwei bereits sechs Wochen oder länger bei ihren Klienten im Einsatz. Wegen der coronavirus-bedingten Grenzschließung warten sie vergeblich auf die Ablöse aus der Heimat.

In der Vorwoche griffen Wirtschaftskammer und Land Niederösterreich daher zur Selbsthilfe und ließen 250 Betreuerinnen aus Rumänien und Bulgarien einfliegen. Diese sitzen in einem Hotel am Flughafen in 14-tägiger Quarantäne, bevor sie zu Klienten dürfen. Ohne Bezahlung.