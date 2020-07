Reisebeschränkungen: Die drei neuen Risikoländer

Während man innerhalb Österreichs auf lokale Eindämmung des Coronavirus setzt, herrscht außerhalb die Sorge wegen steigender Infektionszahlen in Urlaubs- und Herkunftsländern von in Österreich lebenden Menschen. Deshalb beschloss die Regierung zusätzliche Reisewarnungen für Rumänien, Bulgarien und in die Republik Moldau. Außerdem werden die Grenzkontrollen zu Slowenien und Ungarn verschärft – ausnahmslos alle Reisebusse sollen kontrolliert werden.

Außenminister Alexander Schallenberg rät von Reisen in die von Corona wieder stärker betroffenen Regionen auf dem Westbalkan generell ab – gemeint sind die Nicht-EU-Staaten Bosnien, Serbien, Kosovo, Albanien, Montenegro und Nordmazedonien. „Wir erleben immer mehr Einschleppungen aus dem Ausland“, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Mittwoch. „Deswegen der dringende Appell, nicht in diese Länder zu reisen“, so Kurz. Wer dennoch aus einem der Westbalkan-Länder zurückkommt, muss in Quarantäne.