Kroatien-Urlaub wackelt: Rasanter Zuwachs bei Corona-Infektionen

Die Balkanregion blieb anfangs vom Coronavirus weitestgehend verschont, weshalb relativ schnell flächendeckend wieder Lockerungen ausgesprochen wurden. Strände und Nachtclubs öffneten, Tennis-Star Novak Djokovic ließ in Serbien vor Publikum ein Tennis-Turnier, seine sogenannte Adria-Tour, spielen - und infizierte sich umgehende selbst mit den Virus.

In Serbien durfte am 21. Juni gewählt werden, in Kroatien am vergangenen Sonntag, Wahlen in Nordmazedonien stehen bevor.