Corona: So sieht’s in den beliebtesten Urlaubsländern der Österreicher aus

Wem das zu langweilig ist, dem haben wir hier noch jene Länder ausgewiesen, in denen aktuell kein einziger aktiver Corona-Fall registriert wurde. Zoomen Sie rein. Aktuell gibt es nur eine Handvoll kleiner Länder, in denen man coronafrei Urlaub machen kann. Weltweit weisen derzeit (Stand. 1. Juli) zwölf Staaten, in denen zuvor das Coronavirus nachgewiesen wurde, keinen aktiven Fall mehr auf. In Europa sind das San Marino, Liechtenstein und der Vatikan. Und auch auf vielen Inseln gibt es bereits seit einer Weile keine aktiven Erkrankungen mehr, unter anderem in der Karibik (Grenada, St. Lucia, Dominica, Grenada, Saint Vincent und die Grenadinen, St. Kitts und Nevis), Fidschi sowie Grönland.