Einführung der Maskenpflicht in Klagenfurt ohne Probleme

Ein alteingesessener Gemüsehändler hatte gleich in der Früh in den sozialen Medien darauf hingewiesen, dass am Samstag wieder Masken zu tragen seien. Das habe sicher geholfen, die Information zu verbreiten, sagte ein anderer Händler, denn schließlich sei die Verordnung ja erst tags zuvor bekannt geworden.

Für Kopfschütteln sorgte bei manchen die Tatsache, dass Besucher beim Einkauf ihre Masken tragen mussten, die Gäste in den zahlreichen Lokalen am Markt jedoch nicht. „Das ist irgendwie unlogisch“, meinte ein Passant.

Nicht informiert über die neuen Vorschriften waren vor allem Touristen, die aufgrund des bewölkten Himmels und des sich ankündigenden Regens einen Stadtbummel unternahmen, statt baden zu gehen. Sie wurden von den Ordnungshütern höflich auf die Situation aufmerksam gemacht, Ärger gab es keinen.