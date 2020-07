Maskenpflicht in Velden: Nur wenige Verweigerer

In Velden am Wörthersee (Bezirk Villach-Land) sind einige Nachtschwärmer mit Masken unterwegs. Allerdings nicht alle. Die Bediensteten der Bezirkshauptmannschaft Villach-Land kontrollierten mit Unterstützung der Polizei, ob sich auch an die Maskenpflicht gehalten wird. Der KURIER war in Velden vor Ort und sah auch eine erste Kontrolle der Polizei bei einigen Maskenverweigerern.