Ottfried Fischer flittert in Kärnten und macht in Otto-Retzer-Doku mit

Vor ein paar Wochen heiratete der deutsche Schauspieler Ottfried Fischer seine Lebensgefährtin Simone Brandlmeier. In den Flitterwochen zog es das frischvermählte Paar nun an den Wörthersee in Kärnten. „Hier am Wörthersee sind meine Hände abgedruckt, in Beton gegossen für die Ewigkeit, damals noch ohne Ehering“, schmunzelte der „Bulle von Tölz“-Darsteller. „Es war gut und richtig, dass ich mit meiner Frau hierhergekommen bin und ich bereue es nicht. Es ist wunderschön hier und man kann auch wirklich die Hotspots meiden“, meinte Fischer zur aktuellen Corona-Situation.

Und es gibt noch einen Grund für ihn, gerade jetzt in Kärnten zu verweilen. Denn anlässlich des 75. Geburtstages (im September) und des 50-jährigen Berufsjubiläums beim Film wird eine Dokumentation über seinen Kollegen Otto Retzer gedreht.