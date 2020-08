Zweiter Corona-Fall: Rapid muss Trainingslager abbrechen

Rapid und der Koordinationsstab teilten mit, dass zu keine Zeit eine Gefahr für die Hotelgäste in Bad Tatzmannsdorf bestand. Mitarbeiter des Hotels, die Kontakt hatten, werden vorsichtshalber getestet. Doch es sollen alle vorgeschriebenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen eingehalten worden sein.

Am Donnerstag in der Früh reiste die Mannschaft ab, der betroffene Spieler fuhr isoliert im Kleinbus nach Wien. In Wien wird in den Folgetagen nur die Fahrt zu den Trainings sowie die direkte Rückkehr danach nach Hause erlaubt sein.

Sportlich ist die Situation ein herber Rückschlag, denn schon in drei Wochen soll Rapid in der Qualifikation für die Champions League spielen.