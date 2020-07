Aufatmen bei Rapid: Corona-Nachtests waren alle negativ

Nachdem am Dienstag bekannt geworden war, dass ein Spieler von Rapid Wien einen positiven Corona-Test abgegeben hatte, gibt es nun Entwarnung. So unterzogen sich sämtliche Spieler, Trainer und Betreuer am Donnerstag noch einmal einem Covid-19-Test. Alle fielen negativ aus. "Damit steht dem geordneten, vollzähligen Mannschaftstraining - mit Ausnahme der im Aufbau befindlichen Spieler- und dem anstehenden Trainingslager nichts im Weg", gab der Verein am Freitag bekannt.