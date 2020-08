Fünf neue Fälle in Kärnten - Villach regelt Zugang zu Innenstadt

Teile der Innenstadt gesperrt

Indessen hat die Stadt Villach am Samstag vorsorglich den Zugang zu Teilen der Innenstadt reglementiert: "Obwohl Veranstaltungen der meisten Wirte in kleinem Rahmen stattfanden, musste Freitagabend in zwei Fällen eingeschritten werden. Feiernde Gäste hatten Sicherheitsabstände nicht eingehalten", hieß es in der Aussendung.

Ohne die Corona-Pandemie hätte viele am Samstag den Villacher Kirchtag gefeiert. Dieser wurde aber aus Sicherheitsgründen abgesagt, woraufhin einige Wirte beschlossen, eigene Veranstaltungen in kleinerem Rahmen abzuhalten.

In den meisten Fällen hatten sich am Freitag Wirte und Gäste an die Abstände gehalten, aber nicht in allen. Daher musste man einschreiten und auch für Samstag Sicherheitsmaßnahmen "in besonders frequentierten Innenstadtgebieten" setzen. Gäste wurden ersucht, sich dringend an die Sicherheitsabstände zu halten: "Die Corona-Pandemie ist weiterhin nicht vorbei, das Risiko ist nach wie vor präsent, auch wenn es bisher glücklicherweise in Villach wenige Fälle gab."