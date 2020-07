Chinas Null-Fälle-Politik hat Lücken

Warum die Maßnahmen, während bei uns munter geurlaubt werden darf?

Ein Grund dafür ist, dass Chinas Null-Fälle-Politik mitsamt rigidem Contact-Tracing zwar greift, aber Lücken sich nicht vermeiden lassen. Fast alle Neuinfektionen sind nämlich asymptomatisch, ähnlich wie in St. Wolfgang. In Hongkong hat der Anstieg zwar auch mit der Aufhebung der Quarantäne-Regel für manche Reisende zu tun, dennoch sind es auch dort die asymptomatischen Fälle, die die Eindämmung so schwierig machen. Man habe es mit einer „stillen Verbreitung“ des Virus zu tun, wie David Hui von der Universität Hongkong der New York Times sagt – viele Junge seien infiziert und geben das Virus unbemerkt weiter. Da helfe auch das – gerade in Hongkong – aufwendig betriebene Contact Tracing nichts mehr.