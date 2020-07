"Russen werden die ersten sein": Moskau will am 10. August Impfstoff zulassen

Medizinisches Personal als Versuchskaninchen?

Der Impfstoff befindet sich derzeit in Phase 2 - die Testungen in Phase 3, also an großen, verschiedenen zusammengesetzten Bevölkerungsgruppen, stehen damit noch aus. Die sollen dann, berichtet CNN mit Verweis auf die Forscher, parallel zu Massenimpfungen bei medizinischem Personal verlaufen.

In Phase 2 war der Impfstoff bereits an Soldaten der russischen Armee getestet worden; sie hatten sich freiwillig gemeldet. Im April sollen ihn bereits Mitglieder des russischen Geldadels verabreicht bekommen haben, was im Nachgang für heftige Kritik sorgte. Der Kreml bestritt stets, dass das geschehen sei.