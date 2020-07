Massenproteste im Osten Russlands: Das System Putin bekommt Risse

Genau diese Gemengelage ist es, die die Proteste so explosiv macht. Erstmals seit 2012, als Wladimir Putin aufkeimende Ressentiments gegen ihn blutig niederschlagen ließ, regt sich im Land wieder großer Protest – und der Kreml schaut zu: 50.000 Menschen gingen zuletzt auf die Straße, und das in einer Stadt mit 600.000-Einwohnern. „Das ist, als ob eine Million Menschen in Moskau auf die Straße ginge“, sagt Kirill Shamiev, der in Chabarowsk aufgewachsen ist und jetzt als Politologe an der CEU in Wien forscht. Darum gehe die Polizei auch nicht gegen die Demonstranten vor: „Man kann nicht zehn Prozent der Bevölkerung auf einmal mundtot machen.“