Langzeitherrscher: Xi, Erdogan, Lukaschenko - und jetzt Putin

Doch was aussieht wie die Ausweitung der Macht, deutet oft auf einen realen Machtverlust nach innen hin. "Die Lage mag oberflächlich ruhig aussehen, aber die inneren Verwerfungen werden größer und künftig aufbrechen", so Maxim Trudoljubow vom Kennan Institute in Washington, der zu Langzeit-Herrschern forscht. Gesehen hat man das in der Türkei, wo 2017 die Jungen und Urbanen aufbegehrten; in Weißrussland ist Lukaschenko ebenso mit dem Furor junger Menschen konfrontiert.