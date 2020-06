Heftige Proteste: Corona lässt Europas letzten Diktator wanken

Anfang August wird in Weißrussland gewählt, und eigentlich sollte Europas letzter Diktator wieder gewinnen. Doch diesmal ist in dem 10-Millionen-Einwohner Staat, der dem Westen nach wie vor als Vasallenstaat Russlands gilt, etwas anders: Die Corona-Pandemie hat Belarus hart erwischt, knapp 60.000 Fälle zählt man – und das droht dem Autokraten nach 26 Jahren an der Macht auf den Kopf zu fallen. Nur drei bis sieben Prozent wollen, dass er bleibt, so unabhängige Umfragen – bedenklich wenig für einen Diktator mit kompletter Macht über alle Medien.

„Die ungenügende Antwort der Behörden auf Covid-19 und der wirtschaftliche Abstieg haben den Appetit auf Protest geweckt“, analysiert Yuri Tsarik, Politologe am Wilson Center in Washington. Tatsächlich hat Lukaschenko seltsamer reagiert als manch anderer Autokrat: Er nannte das Virus „Schwindel“, attestierte Bürgern eine „Psychose“, warf sogar Todkranken vor, sie hätten ihren Zustand selbst verschuldet. Das kam bei den Älteren schlecht an – und die hatten Lukaschenko bisher noch am ehesten unterstützt.