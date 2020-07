Mehrheit bei Referendum: Putin kann nun regieren, bis er 83 ist

Russifizierung

Auch der Druck auf Minderheiten wird massiv erhöht. Dass Russisch als alleinige Staatssprache etabliert und ethnische Russen in der Verfassung hervorgehoben werden, werten Beobachter als „Russifizierung“– bisher hat sich Russland mit seinen 193 Nationalitäten immer als multiethnischer Staat deklariert. Viele Minderheiten fürchten allerdings schon länger um ihre Rechte. William Pomeranz vom Kennan Institute in Washington nennt die neue Verfassung darum eine „Fassade, die der Praxis aus der Sowjetzeit folgt“ – also unverhohlen autoritäres Regieren ermöglicht. „Putins Verfassung stellt sicher, dass alle Bewegungsmöglichkeiten für die Opposition permanent geschlossen werden.“

Das gilt auch für den Wahlgang selbst. Die unabhängigen Wahlbeobachter von Golos nannten ihn „den manipulativsten in der Geschichte Russlands“, es gibt massive Zweifel an den Zahlen. Die Behörden gaben sich nicht viel Mühe, das zu verschleiern: Am Wahltag veröffentlichte die Moskauer Wahlkommission, dass die Mehrheit der Russen für die Änderungen gestimmt hätten – und das um 15 Uhr, fünf Stunden vor Wahlschluss.