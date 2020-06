"So klein": Kreml wirbt mit Österreich-Verweis für Verfassungsreform

„Schau wie groß unsere Heimat im Vergleich zum kleinen Österreich ist!“, sagt Jana Rudkowskaja zu ihrem Sohn Aleksandr: In einem neuen Werbevideo zeigt die Gattin des in Russland prominenten, vielfachen Eiskunstlaufmeisters Jewgeni Pljuschtschenko auf einem Globus, wie groß Russland im Vergleich zu Österreich ist - um damit Werbung für das umstrittene Verfassungsreferendum des Kreml zu machen. Am 1. Juli wird dabei darüber abgestimmt, ob Wladimir Putin seine Amtszeit bis 2036 verlängern kann.

Das sorgt für kritische Reaktionen: In dem nur 45 Sekunden dauernden Werbespot findet der kleine Aleksandr zunächst Russland auf einem Globus; Mutter Rudkowskaja sagt: "Schau wie groß unsere Heimat im Vergleich zum kleinen Österreich ist! In unserem großen Land leben wir, gehen zur Schule, erziehen Kinder und alle haben wir Rechte." Kurz erklärt sie auch die Bedeutung der russischen Verfassung. Die drei sind in Russland keine Unbekannten, auch der Siebenjährige steht dank der Bemühungen seiner Eltern seit frühester Kindheit im Scheinwerferlicht und ist unter seinem Spitznamen „Gnom Gnomytsch“ (übersetzt: der Gnom, Sohn von Gnom) bekannt.