Putin, Russlands ewiger Präsident?

Die neue Moskauer Normalität wirkt mitunter bizarr. Nach zwei Monaten strenger Ausgangsregeln und Verbote strömen die Menschen auf die Straßen. Schon in den letzten Woche war die Disziplin vieler Russen gebröckelt. Die Atemmasken baumelten meist nur noch unter dem Kinn, während die Abstandsregeln in Supermärkten oder im Bus vergessen schienen. Seit die Moskauer Stadtregierung am 8. Juni pünktlich vor dem nationalen Feiertag am 12. Juni den Großteil der Beschränkungen aufgehoben hat, wirkt die Stadt beinahe so, als hätte es die Pandemie nie gegeben.