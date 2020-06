Abrüstungsgespräche in Wien: Peking gibt USA und Russland Korb

Die für 22. Juni in Wien geplante Fortsetzung der Abrüstungsgespräche zwischen den USA und Russland ist für den russischen Vizeaußenminister Sergej Rjabkow „eine gute Nachricht“. Allerdings fänden die Gespräche in einem „sehr düsteren Kontext“ statt, sagte er in einer Onlinekonferenz der US-Denkfabrik "Council on Foreign Relations". Der Russe bezieht sich damit auf den Ausstieg der Regierung von US-Präsident Donald Trump aus mehreren Rüstungskontrollabkommen. Der Ball sei nun „in der amerikanischen Seite des Spielfeldes“, sagte Rjabko.

Gleiches Recht für alle?

Das Problem heißt dabei - nicht nur aus Trumps Sicht - allerdings China: Denn das militärische Aufrüsten Pekings ist unübersehbar. Washington will daher unbedingt China als Vertragspartner in den - bisher nur zwischen Russland und den USA vereinbarten - Rüstungskontrollverträgen. Andernfalls, so Trumps Logik, sei es besser, gar keine Beschränkungen zu haben, um keinen Rüstungsnachteil gegenüber Peking zu erleiden.