Angst vor neuem Wettrüsten: USA steigen aus INF-Vertrag aus

US-Außenminister Mike Pompeo hat vor kurzem verkündet, dass die USA aus dem INF-Vertrag zum Verzicht auf landgestützte atomare Mittelstreckenwaffen mit 2.Februar 2019 aussteigen werden. Beobachter fürchten nun ein neues Wettrüsten der USA und von Russland. Russland hat jetzt sechs Monate Zeit doch noch einzulenken, ansonsten wird der Ausstieg in Kraft treten. Damit bleibt noch etwas Verhandlungsspielraum, um den Vertrag womöglich noch zu retten. Bei einem endgültigen Aus des Vertrags befürchten Experten einen neuen und hochgefährlichen Rüstungswettlauf.

Die Mitteilung Pompeos kam einen Tag vor dem Ablauf der gesetzten 60-Tages-Frist in dem Streit. Die USA werfen Russland seit langem vor, Vereinbarungen in dem Vertrag zu brechen. US-Präsident Donald Trump hatte der Regierung in Moskau Anfang Dezember ein Ultimatum bis zu diesem Samstag gesetzt, um sich wieder an die Vertragsbedingungen zu halten. Die Frist ist nach Ansicht der USA aber ergebnislos verstrichen.

Moskaus Warnung

Die USA werfen Russland einen Verstoß gegen das 1987 noch mit der Sowjetunion geschlossene Abkommen vor. Die Regierung in Moskau weist dies zurück.

Russland hatte die USA zuvor vor einem "extrem unverantwortlichen" Rückzug gewarnt. "Wir halten den Vertrag für notwendig. Er ist im Interesse unserer Sicherheit und der europäischen Sicherheit", sagte Vize-Außenminister Sergej Riabkow in einem vom Fernsehen übertragenen Statement Freitagmittag.

Der INF-Vertrag gilt als eines der wenigen Vertragswerke, das jemals wirklich griff. Andere Verträge blieben meist entweder in der Formulierung schwammig, waren kaum zu verifizieren oder ließen Schlupflöcher offen.