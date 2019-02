Ende des INF-Vertrags: "Europa erstes Zielgebiet bei Atomkrieg"

China verkompliziert die Lage

Das Abkommen setzt ein Verbot von landgestützten Nuklearraketen mit einer Reichweite zwischen 500 und 5.500 Kilometern fest. „Es ist der einzige Rüstungskontrollvertrag in der Geschichte, der eine ganze Kategorie von Nuklearwaffen verbietet“, so Gärtner. Verkompliziert werde die Lage heute im Vergleich zum Kalten Krieg dadurch, dass mit China ein weiterer Faktor präsent sei: „Die Situation im Kalten Krieg war natürlich zweiseitig. Jetzt sind die Chinesen mit im Spiel. Damit wird das ein multipolares Abschreckungssystem, kein bipolares, was das Ganze noch unübersichtlicher macht.“

Nach Meinung Gärtners wollten die Europäer die Bedrohung für sich aber nicht sehen: „Die meisten geben sich damit zufrieden“, dass die künftig in Europa stationierten US-Flugkörper gegen China gerichtet seien, das ja nicht Teil des INF-Vertrages ist. Auch Russland sei „nicht so ganz abgeneigt“, als Abschreckung gegen China künftig Mittelstreckenraketen zu stationieren. Mittelstreckensysteme seien sogenannte „first use“-Waffen, erläutert der Politologe.

Sie müssten bei einer Bedrohung auf jeden Fall als Erstschlag eingesetzt werden, da sie bei einem zuvorkommenden Angriff des Gegners vernichtet würden: „'Use it or lose it' ist das Prinzip.“ Pekings Nukleararsenal besteht laut Gärtner zum Großteil aus Mittelstreckenwaffen, um einen Angriff etwa von See abzuwehren; das Land habe jedoch bisher auf eine „Minimalabschreckung“ gesetzt. „ China hat immer eine 'non-first-use'-Politik betrieben“ und einen Erstschlag mit Nuklearwaffen ausgeschlossen, unterstrich Gärtner.