Vertrag vor dem Aus: Droht jetzt Aufrüstung ohne Limits?

Und nun: „Beide Seiten werfen sich also gegenseitig Vertragsbruch vor“, bringt es Brigadier Walter Feichtinger, Leiter des Instituts für Friedensforschung und Konfliktmanagement in Wien, auf den Punkt. Und beiden Seiten komme das Ende des Mittelstreckenraketenverbots zupass. Einer der Hauptgründe dafür ist: China.

„Es geht hier um ein größeres geopolitisches Wettrüsten“, erklärt Feichtinger im Gespräch mit dem KURIER. „ China besitzt fast ausschließlich solche Kurz- und Mittelstreckenraketen – man geht von 1600 Stück aus. Und China ist durch keinen Abrüstungsvertrag in seinen Ambitionen eingeschränkt.“ Das stößt nicht nur US-Präsident Donald Trump sauer auf. Er will dem Aufstieg Chinas zur Supermacht nicht tatenlos zusehen. Aber auch Russland ist alarmiert.

Ein neues atomares Wettrüsten durch Washington und Moskau würde sich vorrangig allerdings auf Europas Sicherheit auswirken. Denn in Europa und am Rand von Europa würden diese Atomwaffen wohl stationiert werden. Dagegen stemmt sich vor allem Deutschland: Außenminister Heiko Maas will retten, was zu retten ist, und hat daher für Mitte März eine internationale Konferenz in Berlin einberufen.