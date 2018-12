Russland-USA-China: Wettrüsten mit Überschall-Geschwindigkeit

Für Moskau seit Jahrzehnten ein wunder Punkt. Die von den USA – auch gegen internationale Abrüstungsverträge – vorangetriebene Stationierung von Raketenabwehr betrachtet man als Herausforderung. Die Entwicklung von Raketen, die die diese Abwehrsysteme überwinden können, ist seit langem vorrangiges Ziel der russischen Militärs. Einerseits versucht man die Systeme zu überwinden, indem man die Raketen mit Mehrfachsprengköpfen ausstattet, die unabhängig voneinander ins Ziel gesteuert werden können, andererseits indem man die Fluggeschwindigkeit dieser Raketen drastisch erhöht.

Russland hat zuletzt an mehreren Typen dieser neuen Generation von Überschall-Raketen gebaut. Auch China hat solche Systeme in Entwicklung. Ob die russische „Avangard“ tatsächlich das leistet, was das nun lancierte Propaganda-Material verspricht, wird allerdings von westlichen Experten angezweifelt. Es gebe zahlreiche Probleme wie etwa die Hitzeentwicklung in den Gefechtsköpfen bei den ungewöhnlich niedrig fliegenden Raketen. Auch deren tatsächliche Bestückung mit einem Atomsprengkopf sei nicht ausreichend gelöst. Russland dagegen spricht bereits von nuklearer Bestückung der neuen Raketen. In Washington jedenfalls sind bereits heuer Sonderbudgets für die Entwicklung solcher Überschall-Flugkörper an US-Rüstungsfirmen vergeben worden. konrad kramar