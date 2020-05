Putins russisches Roulette: Lockerungen, obwohl die Rate steigt und steigt

Das mag stimmen, nur kann dieser Weg auch das Gegenteil bewirken – denn die Lage im Gesundheitssystem ist jetzt schon desaströs. Im ganzen Land kündigen Ärzte und Pfleger, da Schutzkleidung fehlt; die Todesrate im medizinischen Bereich steigt stark. Dass vom Kreml versprochene Corona-Boni für Ärzte nicht ausbezahlt wurden, in manchen Spitälern den Medizinern die Kosten für Coronatests an Patienten sogar vom Gehalt abgezogen wurden, sorgt für Wut. Mediziner, mehrheitlich übrigens Frauen, werden in Russland ohnehin sehr schlecht entlohnt.

Mysteriöse Fensterstürze von Ärzten, die dieses Missmanagement öffentlich angeprangert hatten, befeuern zudem Gerüchte. Eine Ärztin starb bei einem solchen Vorfall. Es steht der Verdacht im Raum, dass sie wegen ihrer Kritik getötet wurde.