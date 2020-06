Putins große Wahl-Show: Wer für seine Amtsverlängerung ist, kriegt ein Auto

So steht der Kreml auch jetzt vor Zahlen, die er nicht gewohnt ist. Schon im März wollte die Hälfte der Russen einen Wechsel an der Macht, derzeit liegt die Zustimmung zu den Verfassungsplänen bei nur 44 Prozent. Das ist zu wenig: 55 Prozent müssten es zumindest sein, soll Putin als Order ausgegeben haben.

Um die zu erreichen, setzt der Kreml alle Hebel in Bewegung. In vielen Regionen wird die Abstimmung zur Show verklärt, in Krasnojarsk etwa werden Wohnungen und Autos unter den Wählern verlost, in Moskau gibt es Gutscheine im Wert von 130 Millionen Euro. Und auch die Pandemie ist hilfreich: Der Opposition waren jegliche Auftritte untersagt, um Menschenansammlungen zu vermeiden – und auch der Abstimmungszeitraum wurde mit diesem Argument auf eine Woche ausgedehnt.