Russen hackten Corona-Forschungslabor, um an Infos zu kommen

Während weltweit rund um die Uhr Forscher nach einem Impfstoff gegen das Corona-Virus arbeiten, geht man in Russland offenbar eigene Wege. Kriminelle. In einem gemeinsamen Statement beschuldigen Großbritannien, die USA und Kanada „russische Akteure“, westliche pharmazeutische und universitäre Einrichtungen gehackt zu haben, um an Informationen zu gelangen. Konkret soll es sich um die Gruppe „Cozy Bear“ handeln, die eng mit dem russischen Geheimdienst kooperieren soll oder gar Teil desselben sein soll. Die Gruppe sei auch bekannt unter dem Namen „APT29“ und „The Dukes“ – jedenfalls sind die „Bären“ bzw. „Herzöge“ keine Unbekannten.

"Völlig inakzeptabel"

„Es ist völlig inakzeptabel, dass die russischen Geheimdienste diejenigen ins Visier nehmen, die an der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie arbeiten“, sagte der britische Außenminister Dominic Raab. „Während andere ihre egoistischen Interessen mit rücksichtslosem Verhalten verfolgen, machen Großbritannien und seine Verbündeten mit der harten Arbeit weiter, einen Impfstoff zu finden und die globale Gesundheit zu schützen.“