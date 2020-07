Mit Maske in Mekka: Muslimische Pilger im Ausnahmezustand

Die große Pilgerfahrt Hadsch ist eine der fünf Säulen des Islam und einmal im Leben Pflicht für jeden gläubigen Muslim, der gesundheitlich und finanziell dazu in der Lage ist (die anderen Säulen sind Glaubensbekenntnis, Gebet, Almosen und Fasten). Wie der Hadsch abläuft, sehen Sie in der Grafik am Ende des Artikels.

Der Hadsch findet jährlich in Abstimmung mit dem islamischen Mondkalender statt. Die kleine Mekka-Pilgerfahrt Umra ist keine Pflicht, dauert nur einige Stunden und kann jederzeit durchgeführt werden (wegen der Corona-Pandemie ist sie heuer aber erstmals nicht möglich).

Nach dem Erdölverkauf sind die Pilgerreisen (jährlich mehr als 22 Millionen Besuche) die wichtigste Einnahmequelle Saudi-Arabiens.