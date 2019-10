Saudi-Arabiens eisenharter Kronprinz

Auch in der Außenpolitik fährt Mohammed bin Salman, der als aufbrausend und maßlos gilt, einen eisenharten Kurs. Seit März 2015 steht die Golf-Monarchie an der Spitze einer sunnitischen Araber-Koalition gegen die schiitischen Rebellen im benachbarten Jemen. In Wahrheit handelt es sich um einen Stellvertreter-Krieg gegen den Iran, der die Houthi-Aufständischen unterstützt und mit dem Saudi-Arabien um die Vorherrschaft in der Region ringt.