Bergthaler fordert Strategien für 2022 + Drosten erwartet harten Winter

In Niederösterreich werden am (morgigen) Mittwoch wieder Landesimpfzentren in Betrieb genommen. Gestartet wird an neun Standorten, teilten LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Dienstag per Aussendung mit. Gemeinsam mit dem Angebot in den sechs Impfbussen sowie in mehr als 500 ärztlichen Ordinationen seien im Bundesland nun bis zu 100.000 Stiche pro Woche möglich.

Standorte der neun Landesimpfzentren sind das Traisencenter in St. Pölten, die SCS in Vösendorf (Bezirk Mödling), die Wiener Neustädter Arena Nova, die Messe Wieselburg im Bezirk Scheibbs, die Pölz-Halle in Amstetten, das Zivilschutzzentrum in Gmünd, Mistelbach (Stadtsaal) und Horn (Arena). In Tulln erfolgt der Start im Minoritensaal, mit 16. November folgt die Übersiedlung in die Messe. Sowohl erste, zweite als auch die dritte Dosis werden in diesen Zentren mit und ohne Termin verabreicht.