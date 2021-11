Trügerischer Impfansturm: Lassen sich jetzt tatsächlich viele Unentschlossene impfen?

Landesweite Impfung in Oberösterreich am Wochenende

So wie in Tirol, steigt das Interesse an der Impfung auch in den anderen Bundesländern. Und überall will man inzwischen das Impf-Angebot wieder deutlich aufstocken. In Oberösterreich, wo am Wochenende lediglich eine Impfstraße geöffnet hatte, wird dür das kommende Wochenende an einer landesweiten Impfaktion gearbeitet, heißt es von Seiten des Landes. Am Dienstag starte die landesweite Impfaktion in über 100 Ordinationen im niedergelassenen Bereich.

Wie ist der aktuelle Impfansturm zu erklären? Bewirkt die 2-G-Regel tatsächlich, dass sich nun auch viele bis dato vielleicht noch Unentschlossene impfen lassen?

Ein genauer Blick in die Impfstatistik der vergangenen Tage zeichnet ein anderes Bild. So wurden allein am Samstag österreichweit zwar fast 32.000 Impfungen durchgeführt, allerdings war nur jede dritte davon ein "Erststich" (10.488). Inklusive der Auffrischungsimpfungen gab es in der vergangenen Woche schon 213.000 Impfungen - so viele wie zuletzt Anfang August.

Bei den meisten davon handelt es sich allerdings um "'Booster-Impfungen", also um den dritten Stich. Ähnlich das Bild am Sonntag: 6.721 Erstimpfungen wurden verabreicht, 2.063 Personen holten sich den zweiten und 10.503 den dritten Stich.