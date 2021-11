Nehammer zu 2-G-Pflicht: "Werden den Kontrolldruck deutlich erhöhen"

Auf die hohen Infektionszahlen müsse man "gemeinsam und einer solidarischen Gesellschaft würdig" reagieren, sagte Nehammer mit Bezug auf die 2-G-Regel. Das bedeute nun Klarheit und Sicherheit für die Menschen. Die Regierung habe sich die Entscheidung nicht einfach gemacht, aber im Sinne einer solidarischen Gesellschaft erscheine die Maßnahme nun notwendig, sagte Nehammer.

"Die Polizei ist jetzt seit vielen Monaten durch das Coronavirus massiv gefordert, auch belastet", so der Innenminister. Gleichzeitig sei es in diesen Monaten unerlässlich gewesen, die Gesundheitsbehörden zu unterstützen. "Das werden wir auch weiterhin tun", stellte Nehammer fest und betonte: "Wir werden den Kontrolldruck in den nächsten Tagen deutlich erhöhen."

Neben 4.000 Polizisten im Streifendienst, werden 800 Polizisten in die Kontrolltätigkeit der 2-G-Regel-Umsetzung einsteigen. "Sie werden diese Kontrollen umsichtig machen", sagte Nehammer. Er sprach eine Warnung aus: Das Fälschen des Grünen Passes sei ein schwerer, strafrechtlicher Delikt - Urkundenfälschung. Auch die Strafen bei Nichteinhaltung der 2-G-Regel seien empfindlich, so Nehammer. "Wir sind gemeinsam dazu verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die Intensivbettenkapaztitäten in Österreich nicht überfordert werden."

In der Praxis sollen die Polizei-Kontrollen wie folgt ablaufen, so Ruf: Überprüfung des 2-G-Zerfitikates, dann Abgleich mit einem Lichtbildausweis. Bisher habe man bei solchen Kontrollen rund 500 gefälschte Zertifikate gefunden. Man werde "konsequent kontrollieren", betonte Ruf.