2,5-G-Regel für 12- bis 15-Jährige in Wien

Kommt eine 2-G-Pflicht auch für 12- bis 15-Jährige in Wien oder nicht? Damit beschäftigte man sich in Wien die letzten Tage in der Stadtpolitik. 2G heißt also: 12- bis 15-Jährige bräuchten etwa für einen Friseur- oder Restaurantbesuch einen Bescheid, dass sie Geimpft oder Genesen sind. Man wollte damit einen strengeren Weg gehen als der Bund. Denn die Bundesverordnung sieht derzeit vor, dass bei Kinder zwischen 13 und 15 Jahren Tests ausreichen.