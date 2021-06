Impftermine für 12- bis 19-Jährige in Wien ab Dienstag

Zunächst hieß es, dass die Impftermine für das Eltern-Kind-Impfen bereits ab heute verfügbar sein sollen.

Damit wird sich auch die Quote an Erststichen für junge Menschen deutlich erhöhen. Wie Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am heutigen Montag erklärte, sind derzeit 6,3 Prozent der 12- bis 15-Jährigen bereits mit einer ersten Dosis geimpft worden. Bei den 16- bis 25-Jährigen sind es bereits 34 Prozent oder mehr als ein Drittel der impfbaren Bevölkerung in dieser Altersgruppe.