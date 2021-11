Martiniloben im Schatten von 2-G und Absagen

„Hast du Podersdorf schon im Herbst erlebt“– so lautet das Motto dieser Tage in der nordburgenländischen Gemeinde. Etwa 1.000 Besucher waren am Wochenende zu Besuch in den Kellern und Weingütern, schildert Podersdorfs Tourismus-Geschäftsführer Rene Lentsch. Auch die Beherbergungsbetriebe seien ausgebucht gewesen. Kontrolliert wurde nach der 2,5-G-Regel. „Es wird alles zentral organisiert.“

Andreas Liegenfeld, Weinbaupräsident des Burgenlandes, sieht die 2-G-Regel im Hinblick auf das Martiniloben nicht negativ: „Wir haben grundsätzlich nichts dagegen, wenn strenger kontrolliert wird“. Denn eine Clusterbildung würde – neben den gesundheitlichen Auswirkungen – auch ein negatives Image bringen. Vom Organisatorischen her würde der Aufwand durch die 2-G-Kontrollen nicht wesentlich größer, so Liegenfeld. „Beim Entrichten des Obolus für den Eintritt zu den Offenen Kellertüren wird jetzt eben auch dazu noch 2-G kontrolliert – das ist absolut machbar.“

Jois setzt aus

Anders sehen das die Winzer in Jois. Das zweite Martini in Folge bleiben hier die Kellertüren geschlossen. Am Samstag wurde verkündet, dass es am kommenden Wochenende kein Martiniloben geben werde.