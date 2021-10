Weinlese im Burgenland: Gute Qualität, weniger Ertrag

Die Absatzmärkte haben sich in der Pandemie allerdings verschoben. Während es bei der Gastronomie Einbußen gebe, sei der Onlinehandel immer stärker gefragt. „Und die Weinbauern sind draufgekommen, dass der Ab-Hof-Verkauf kein schlechtes Geschäft ist“, sagt Siess. Auch der Export hat in den vergangenen Monaten zugenommen, nur die Ausfuhr in den asiatischen Markt ist markant eingebrochen. Schuld daran seien die hohen Transportkosten, die sich nun vervierfacht haben. „Da zahlt sich der Export derzeit meist gar nicht aus“, rechnet Siess vor.

Summasummarum sehe man jedoch optimistisch in die Zukunft. Nach coronabedingten Absagen für größere Veranstaltungen legt man das Augenmerk jetzt auf kleinere Events rund um das Martiniloben am Neusiedler See. Da können auch die ersten Jungweine probiert werden.