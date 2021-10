Fast alle Bürgermeister im Landtag wollen in Gemeinden weitermachen

Die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen im Herbst 2022 finden ungefähr zur Halbzeit der Legislaturperiode des Landtags statt und werden auf Landesebene als Stimmungsbarometer wahrgenommen. Für manchen Landtagsmandatar ist die Bürgermeisterwahl auch persönlich eine Zäsur – weil die Zeit in der Gemeindepolitik abläuft.

Walter Temmel, der in diesen Tagen seinen 60-er feiert, ist einer davon: „Ich werde in Bildein nicht mehr als Bürgermeisterkandidat antreten, wir haben einen neuen ÖVP-Vorstand, der sich auf die Wahl vorbereitet“, sagte Temmel am Montag im KURIER-Gespräch. Emmerich Zax jun. ist neuer ÖVP-Obmann, Hansjörg Schrammel und Cilli Geißegger sind neu im Vorstand. „Jede Generation soll die Verantwortung haben, ihr Lebensumfeld verbessern und erneuern zu können. 29,5 Jahre als Bürgermeister bis zur Gemeinderatswahl 2022 sind genug“, so Temmel, der bei seiner ersten Wahl 1993 der jüngste Bürgermeister des Landes war.