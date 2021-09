Burgenland: In diesen Gemeinden gibt es bald neue Bürgermeister

Am 1. Dezember soll die Wahl erfolgen. Parteipolitisch will die feministische Paradelinke, die in der männerdominierten SPÖ Burgenland nie klein beigegeben hat, in Pension gehen, „aber politisch bleibe ich immer“, sagte Posch zum KURIER.

In Lockenhaus verabschiedet sich Christian Vlasich und überlässt Michael Kefeder das Feld, in Mannersdorf folgt Herbert Schedl auf Johann Horvath. In Steinberg-Dörfl geht das Amt wieder in Männerhand: Ex-Nationalrätin und Landtagsmandatarin Klaudia Friedl macht Platz für Manfred Schmidt.

In der Thermengemeinde Stegersbach im Bezirk Güssing übergibt Heinz Peter Krammer das Amt nach 24 Jahren an den zweiten Vizebürgermeister Jürgen Dolesch.

In weiteren sieben roten Gemeinden werde ein Wechsel überlegt, so der SPÖ-Gemeindevertreterverband.