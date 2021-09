Shooting Star der Weinszene über das Geheimnis seines Erfolges

Vorsichtig, wie Weinbauern so sind, will der Golser „den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber es schaut sehr gut aus. Das könnte ein super Jahrgang werden, weil es in der Nacht kalt und am Tag doch warm ist.“ Nur zuviel Niederschlag könnte da noch einen Strich durch die Rechnung machen. Aber damit werden die 100 Weinbauern in Gols auch heuer umzugehen wissen. Wer´s besonders gut kann, wissen wir jetzt.